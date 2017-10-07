العدل تناقش الملاحظات حول عقارات القاصرين والأوقاف

المواطن - الرياض

تعقد وزارة العدل غداً الأحد ورشة عمل لمناقشة الملاحظات والمقترحات الواردة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية برئاسة فضيلة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي الشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري وعدداً من أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والمستشارين بالوزارة والمجلس الأعلى للقضاء.

وقد خُصصت الورشة التي ستقام بديوان الوزارة لمدة ثلاثة أيام لمناقشة الملاحظات والمقترحات على عدد من اللوائح منها بيع وشراء عقارات القصر والغائبين والأذن بالتصرف في الحصص الخاصة بهم, والأذن بنقل الأوقاف وبيعها وغيرها من لوائح.

يذكر أن وزارة العدل في إطار سعيها لتحديث وتطوير الأنظمة العدلية قد شكلت لجنة دائمة لدراسة الملحوظات والمقترحات على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية, وتستقبل اللجنة مختلف المقترحات على اللوائح من الجهات المهتمة والمتخصصين في هذا الشأن وتجتمع دورياً لمناقشة هذه الملاحظات والرفع بالتوصيات للنظر في إقرارها.







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