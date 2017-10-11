العقاري يعتمد البريد الإلكتروني بدلاً من الخطابات الورقية

المواطن - الرياض

أصدرت إدارة صندوق التنمية العقارية، تعميماً لجميع منسوبي الصندوق، يقضي باستخدامهم البريد الإلكتروني في التواصل الداخلي بين الإدارات والموظفين، بدلاً من الخطابات الورقية، والتي تحتاج إلى وقت زمني حتى تصل للجهة المعنية.

يأتي هذا القرار، دعماً لمتطلبات مراحل تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية، ولتطوير وتحفيز القدرات على زيادة الإنتاج، وتعميق العلاقة مع القطاع الخاص، كما أن استخدام البريد الإلكتروني في التواصل الداخلي، بين الإدارات والموظفين، سيقلل كثيراً من الخطابات الورقية، ويزيد من سرعة التواصل بين إدارات صندوق التنمية العقارية المختلفة”.

وأوضحت إدارة الصندوق أن العمل يجري حالياً فنياً وتقنياً على إنشاء نظام إدارة تواقيع البريد الإلكتروني من أجل توثيق وحماية المحتوى الخاص بمنسوبي الصندوق.







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