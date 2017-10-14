العقيد الزكري: اتحاد الرياضات اللاسلكية دليل على رغبة ولي العهد في التطوير

المواطن - الرياض

عبّر رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد، العقيد فهد بن محمد الزكري، عن امتنانه وتقديره للقيادة الرشيدة في المملكة لدعمها للشباب والرياضة.

ورفع العقيد فهد بن محمد الزكري، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله – على اهتمامه المتواصل بالشباب، ولسمو ولي العهد على وضع مستقبل الشباب والرياضة ضمن أولويات سموه .

وقال فهد بن محمد الزكري: «إشهار هذا الاتحاد دليل على رغبة سمو ولي العهد في تطوير هذه الألعاب، وإتاحة ممارستها للشباب في المملكة».

وقدّم العقيد الزكري شكره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية، على دعمه للرياضات الجوية، وفصل لعبة الريموت كنترول عن ألعاب الاتحاد ودعمها، ولمعالي رئيس اللجنة الأولمبية تركي آل الشيخ على اهتمامه ودعمه وتسهيله لإجراءات إشهار الاتحاد، شاكراً لأمانة مدينة الرياض دعمها في إنجاز موقع ومطار نموذجي للاتحاد في مطار بنبان.

وأكد الزكري للشباب السعودي، من ممارسي هذه الألعاب، أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً نوعياً في جميع المجالات الخاصة برياضة اللاسكي والريموت كنترول، متمنياً أن يحقق الاتحاد طموحات وتطلعات القيادة الرياضية والشباب الرياضي.

وكان معالي رئيس اللجنة الأولمبية السعودية تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، قد أعلن عن إشهار الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد، ليكون مسؤولاً ومشرفاً على الرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد في المملكة وتمثيلها أمام المنظمات والاتحادات الرياضية ذات العلاقة بهذه الرياضات.







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