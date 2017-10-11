العلم : إشراك المرأة في مجلس الجامعة يثري المجالات العلمية والعملية

المواطن - الرياض

أكد وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، للتبادل المعرفي والتواصل الدولي أمين عام مجلس الجامعة الدكتور محمد العلم،أن إشراك المرأة في عضوية المجلس سيسهم في إثراء أعمال المجلس العملية والعلمية خصوصًا في الجوانب ذات العلاقة بشؤون الطالبات.

وشكر الدكتور العلم، مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل على ترشيحه خمس عضوات في المجلس وعميدة لمركز دراسة الطالبات واصفًا هذه الخطوة بالرائدة والجريئة.

وبين د. العلم أن المرأة هي شريكة الرجل في دفع عجلة التنمية والمساهمة الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة، ولا أدل على ذلك من النهضة العلمية والإدارية التي تشهدها الجامعة، داعيًا الله أن يوفق المرشحات لعضوية المجلس ، ويعينهن على خدمة دينهن والمساهمات الفاعلة في العديد من المجالات العلمية والأكاديمية والشورية والإدارية، وقد أثبتت المرأة دون أدنى شك أنها قادرة على العطاء والتميز.