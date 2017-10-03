العلياني يفتح النار على وزير التعليم: تفرّغ للمناكفات والقضايا الهامشية

المواطن - حسان الصالحي

‏هاجم مقدم برنامج ”معالي المواطن“، الإعلامي علي العلياني، وزير التعليم، مؤكدًا أنه تفرّغ للمناكفات الصحافية، ونسي ملفًا بالغ الأهمية مضى عليه 10 أعوام ولم يحل، وهو ملف خريجات كلية التربية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تجاهل متحدث التعليم!!

وفتح العلياني النار، مساء اليوم، على وزارة التعليم، بدءًا بمتحدثها مبارك العصيمي، الذي قال: إنه يتجاهل الإعلام بالرغم أنه متحدث رسمي باسم الوزارة، في حين أكّد العلياني أنّ الوزير تفرغ للمناكفات الصحافية، والقضايا الهامشية.

وكان العلياني استعرض مشكلة خريجات كلية التربية عبر برنامجه الذي يبْث عبر قناة ”MBC“، مؤكدًا أنّ متحدث التعليم يتجاهل الاستفسارات الصحافية الموجّهة له بهذا الخصوص!

وأكّد العلياني أنّ التعليم أساس في رؤية 2030، ولن يصمت عن أي خلل، مشيرًا بأن ما يمارسه وزير التعليم والمتحدث، عدم احترام للخريجات الذين ينتظرن التعيين منذ أعوام.







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