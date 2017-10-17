العمل تتدخل في قضية #فصل_تعسفي_لمعلمات_روضه

المواطن - وليد الفهمي - جدة

أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن فرع الوزارة بالقصيم يحقق حاليًّا مع روضة في القصيم فصلت معلمات بدون أسباب.

وجاء تفاعل وزارة العمل بعد وسم “فصل تعسفي لمعلمات روضة”، الذي أثار غضبًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

الجدير بالذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أصدر قرارًا وزاريًّا يحظر على المنشآت فصل العاملين السعوديين بشكل جماعي لأي سبب كان، وإيقاف خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار.







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