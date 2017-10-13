العمل تكشف الأنشطة المستهدفة في المرحلة الثالثة من تأنيث المحال

المواطن - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الأنشطة المستهدف توطينها في المرحلة الثالثة من تأنيث محال البيع، تشمل بيع العطور النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة.

ولفت متحدث وزارة العمل، خالد أبا الخيل، في تغريدات له عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أنها تشمل أيضًا الأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.

ولفت إلى أن التأنيث يستهدف المحلات الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات، والجلابيات النسائية.

وتابع “كذلك تشمل المرحلة الثالثة مستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة (المولات)، التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل”.

وشدد أبا الخيل على أن قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها، يضمن الخصوصية والاستقلالية للعاملات، وأماكن للراحة والصلاة.







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