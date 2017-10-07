العمل تمنح منشآت مهلة 4 أسابيع لتصحيح نشاطها إلى النشاط الفعلي إلكترونيًّا

المواطن - الرياض

تبدأ المهلة التي منحتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غدًا وتستمر لأربعة أسابيع، للمنشآت التي تزاول نشاطًا يختلف عن نشاطها الفعلي المسجل لدى الوزارة، بتعديل نشاطها إلكترونيًّا، من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني.

وأكّد المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، أن الوزارة حريصة على حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة؛ تحقيقًا للمنافسة العادلة، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل مع المنشآت المستهدفة، من خلال عدة قنوات اتصال ورسائل نصية، بطلب التصحيح آليًّا عبر موقع الوزارة على الرابط (هنا).

وقال أبا الخيل: “إن الوزارة تعمل على إطلاق خدمة تهدف إلى تنبيه المنشآت المستهدفة بضرورة المسارعة في تصحيح نشاطها خلال المدة الزمنية المحددة، كذلك إتاحة الفرصة للمنشآت لتقديم الاعتراضات إلكترونيًّا وإرفاق ما يثبت ذلك”، مؤكدًا أن الوزارة ستوقف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها، والقيام أيضًا بزيارات تفتيشية ميدانية، لضبط المخالفات على المنشآت المخالفة بعد انتهاء فترة المهلة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تصحيح وتنظيم سوق العمل؛ سعيًا إلى إيجاد بيئات عمل سليمة، مبينًا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لديها آلية تقنية للتحقق من وضع المنشآت المُستهدَفة خلال المرحلة المقبلة.







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