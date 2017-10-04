العيب الأسود.. ميليشيا الحوثي تحتجز امرأة وأطفالها الستة وتعتدي عليهم

المواطن - وكالات

في واقعة تؤكد وحشية الميليشيا الانقلابية في اليمن، احتجزت ميليشيا الحوثي الانقلابية امرأة وأطفالها الستة، واعتدت عليهم، بمدينة دمت بمحافظة الضالع، جنوب اليمن، وهو انتهاك يصنف وفق العرف القبلي اليمني، ضمن جرائم “العيب الأسود”.

وأكدت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي المتمركزة في نقطة نجد القرين بأطراف مديرية مريس جنوب مدينة دمت، اعتدت، أمس الثلاثاء، على أم مع أطفالها الستة (ولد 10 أعوام و5 بنات تتراوح أعمارهن بين 2- 8 أعوام)، وهم متجهون إلى محافظة الضالع للالتقاء بوالدهم الذي فرقت بينهم الحرب.

ولفتت المصادر بحسب “العربية”، إلى أن الحوثيين احتجزوا عائلة أحمد المرادي، وهو أحد أفراد الجيش الوطني الموالي للشرعية اليمنية (الأم مع أطفالها) لساعات ومنعوا مرورهم، وقاموا بالاعتداء عليهم وتهديدهم، ومصادرة ما بحوزتهم من مقتنيات.







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