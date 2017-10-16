الغفيص يوقع محضر استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا

المواطن - الرياض

وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص مع وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي محمد حنيف ذاكري اليوم، في محافظة جدة، محضرًا لاستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية.

وجرى خلال مراسم التوقيع الذي حضره عدد من القيادات في الوزارتين، مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات العمالية، وآلية العمل على تطويرها.

وقد أعرب الوفد الإندونيسي في بداية اللقاء، عن تقديره لحكومة المملكة على السياسات والمبادرات التي اتخذتها بشأن تنظيم استقدام العمالة الوافدة وحمايتها.

فيما قدّم الجانب السعودي شرحًا عن الخطوات والسياسات التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة لتطوير عمليات الاستقدام، ومعالجة التحديات التي قد تواجه عمليات إرسال العمالة المنزلية، وتحسين إجراءات الاستقدام التي تعود بالفائدة على البلدين.

واتفق الطرفان، على ربط إجراءات الاستقدام من خلال النظام الإلكتروني “مساند”، الذي يضمن مشاركة البيانات بفعالية بين البلدين، وتحديد آلية إلكترونية مشتركة، لاعتماد وكالات التوظيف الإندونيسية ومكاتب وشركات الاستقدام السعودية.

واتفق الطرفان، على تفعيل الإجراءات ذات العلاقة، وإنشاء الملحقية العمالية في جاكرتا، وتبادل الخبرات في مجال تقييم مكاتب وشركات الاستقدام في البلدين. ‎







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