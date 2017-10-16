الغفيلي سفيراً للجودة من الدرجة الأولى

المواطن ـ الرياض

مُنح نائب وزير التعليم المدير العام لمدارس الرياض الأستاذ عبدالرحمن بن راشد الغفيلي لقبَ سفير الجودة من المرتبة الأولى؛ نظير جهوده المتميزة التي ساهمت في إنجاح ورشة عمل الاعتماد المدرسي.

كان ذلك ضمن فعاليات حفل افتتاح ورشة عمل الاعتماد المدرسي والتي تنظمها إدارة الجودة بوزارة التعليم بمقر مدارس الرياض برعاية نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي للفترة 15-17 / 10 /2017م، ويعد الاعتماد من الركائز الأساسية في مدرسة اليوم؛ لأنه يساعدها على تقييم ذاتها من خلال الدراسة الذاتية، بهدف التطوير والتحسين المستمر، كما أنه يتيح الفرصة لأصحاب القرار للوقوف على مخرجات المدرسة وتحديد جوانب القوة وفرص التحسين، ويمكن من بناء نظام اعتماد وطني يحقق بناء الأداء المدرسي ويتوافق مع أفضل الممارسات العالمية التي تمكن وزارة التعليم من المنافسة الدولية.

من جهته عبّر الأستاذ عبدالرحمن بن راشد الغفيلي عن سعادته باستضافة مدارس الرياض لهذه الفعالية قائلاً: إن استضافة مدارس الرياض لورشة الاعتماد المدرسي تأتي ضمن شراكة المدارس الدائمة والمستمرة مع جميع الفعاليات والمناسبات التي تنظمها وزارة التعليم وإدارتها، لا سيما أن المدارس تعد شريك منظمة الاعتماد الأكاديمي “أدفانسيد” وحلقة الوصل ما بين المنظمة والجهات التربوية الحكومية والخاصة بالشرق الأوسط.

وتشتمل فعاليات ورشة عمل الاعتماد المدرسي على العديد من المحاضرات العلمية، التي يقدمها نخبةٌ من المدربين والمدربات العالمين التابعين لمنظمة الاعتماد الأكاديمي ” أدفانسيد ” وورش عمل وحلقات نقاش تستهدف منسوبي ومنسوبات إدارة الجودة الشاملة بوزارة التعليم وتستمر لثلاثة أيام من الأحد 15 / 10 /2017م حتى 17 / 10 /2017م.







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