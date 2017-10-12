الغيامة: إقالة عبدالله البرقان كارثة وعليه تحمّل النتائج

المواطن - الرياض

أكد المحلل الرياضي عبدالعزيز الغيامة، أن قرار إحالة عبد الله البرقان إلى التحقيق بعد إقالته من منصبه، كان بمثابة صدمة للوسط الرياضي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد نشر المخالفات والتجاوزات التي حدثت في فترة رئاسة عبدالله البرقان للجنة الاحتراف، وذلك عقب الكشف عن قضية فساد كبرى في الوسط الرياضي.

وقد أعلن اتحاد الكرة أنه وبعد نتائج التحقيقات مع الموظف في غرفة فض المنازعات خالد شكري، قرر مجلس الإدارة إقالة عبدالله البرقان.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر بيان رسمي، أن خالد شكري خالف جملةً من اللوائح والأنظمة وارتكب عدة مخالفات إدارية ومالية بإيعاز من الدكتور البرقان، إبان فترة رئاسته للجنة الاحتراف.

وقال الغيامة خلال استضافته في برنامج كورة: «القضية صادمة للوسط الرياضي وكارثية، وحالة المخالفات المالية والإدارية تدل أن هناك فوضى عارمة في اتحاد القدم السابق».

وأضاف المحلل الرياضي: «كنا نستغرب كيف أن الأندية لديها ديون كبيرة ويسمح لها بالتسجيل، وكان البرقان يزفّ الخبر عن طريق حسابه الشخصي».

وتابع الغيامة: «عبدالله البرقان وضع نفسه في دوائر الشك، وبالتالي كل الحديث عن الاتهام الموجه له كان منطقياً».







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