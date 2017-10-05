الفالح غير منزعج من “الصخر الزيتي” و التنسيق مع روسيا عزز استقرار الأسواق

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أكد وزير الطاقة خالد الفالح اليوم الخميس، أن التعزيزات التي تم التوصل إليها بين روسيا والمملكة العربية السعودية حول إمدادات النفط العالمية ساعدت أسواق النفط على الاستقرار، حيث توصلت الدولتان لحلول تضمن تأمين اتفاق بين أوبك والمنافسين بما في ذلك روسيا لخفض الإمدادات حتى نهاية مارس 2018 في محاولة للحد من وفرة المعروض.

وأكد الفالح خلال منتدى الطاقة في موسكو، أنه يرحب بمساهمة إمدادات النفط الصخري الأميركي مع تزايد الطلب العالمي على النفط الخام، مشيرًا إلى “أن الصخر الزيتي يصعد بقوة في الآونة الأخيرة، ولا يزعجني على الإطلاق”.

وقال الفالح في حديث مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في إطار المنتدى إن “السوق يمكن أن تمتصه، وهو الأمر الذي قد لا يشكل إزعاجًا بشكل عام نتيجة ارتفاع الصخر الزيتي”.

جاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يمكن تمديد اتفاقية خفض العرض حتى نهاية عام 2018، وهو إطار زمني أطول مما اقترحه آخرون، كما قال نوفاك إن موسكو ستدعم المشاركة المحتملة للدول الإضافية في صفقة الإنتاج، وأنه راضٍ عن أسعار النفط الحالية.

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