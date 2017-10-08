الفتح يعلن موعد عقد جمعيته العمومية الاستثنائية

المواطن - الرياض

حدد مجلس إدارة نادي الفتح، موعد انعقاد الجمعية العمومية للنموذجي؛ تنفيذًا للقرار الصادر عن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وقرر الفتح عقد جمعيته العمومية الاستثنائية يوم الخميس القادم، الموافق 22 من شهر المحرم الجاري للعام الهجري 1439هـ الموافق 12 أكتوبر 2017.

وستعقد الجمعية العمومية في تمام الساعة السابعة مساءً، في مقر نادي الفتح بالأحساء.

وكان رئيس هيئة الرياضة قد وجه بعقد جمعية عمومية استثنائية لجميع الأندية المحترفة، خلال 30 يومًا من تاريخ صدور القرار، ورفع التقارير المالية المعتمدة من مجالس إدارات الأندية لهيئة الرياضة.







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