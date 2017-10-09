الفراج: الشعب المصري عُتق من إذلال مجدي عبدالغني

المواطن - الرياض

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج التهنئة لمصر شعبًا وحكومة، بعد تأهل المنتخب الأول لكرة القدم لمونديال روسيا 2018، عقب فوزه على ضيفه الكونغولي 2- 1.

وقال مقدم برنامج أكشن يا دوري: “أخيرًا بعد 28 سنة الشعب المصري عتق من إذلال مجدي عبدالغني بهدفه بالمونديال، عمل كبير ويستحقون التأهل”.

وأضاف الفراج، أن الجماهير السعودية فرحت بتأهل الفراعنة لكأس العالم كفرحة المصريين، ودشنوا هاشتاقًا قبل المباراة أعربوا خلاله عن مدى مساندة أبناء المملكة لأحفاد الفراعنة في رحلة المونديال.

ولحق المنتخب المصري الأول لكرة القدم بركب المتأهلين لكأس العالم 2018، في روسيا، قبل ختام التصفيات الإفريقية بجولة واحدة، بعدما فاز على ضيفه الكونغو 2- 1.

وفاز منتخب مصر على الكونغو بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، وسجل المحترف محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي للفراعنة في الدقيقة 63.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق تمكن الكونغو من تسجيل هدف التعادل في مرمى عصام الحضري حارس منتخب مصر، وعاد الفراعنة للتقدم من جديد في الدقيقة 90 عن طريق ضربة جزاء سددها محمد صلاح.

وبهذا الفوز يرفع المنتخب المصري رصيده للنقطة 12 في صدارة المجموعة الأخيرة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ويتأهل لكأس العالم بعد غياب دام 27 عامًا، دون النظر لنتيجة الجولة الأخيرة بالتصفيات الإفريقية.







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