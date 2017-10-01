الفراج عن دياز: هل تم تبليغه بشيء لا يريده؟

المواطن - الرياض

أبدى الإعلامي الرياضي وليد الفراج، استغرابه من تصريح الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عقب مباراة الزعيم أمام القادسية بالدوري السعودي.

وأعربت جماهير نادي الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقها الشديد من تصريحات المدرب رامون دياز، عقب نهاية مباراة الهلال والقادسية في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف وحيد.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد نهاية مباراة الهلال والقادسية، أكد دياز أنه لا يريد الحديث عن اللقاء، وسيركز في بطولة دوري أبطال آسيا، ولا يعلم مستقبله مع الفريق بعد ذلك.

ومن جانبه قال مقدم برنامج أكشن يا دوري: «الهلال متصدر الدوري وقريب لنهائي الآسيوية فما هو سبب غضب دياز؟ هل تم تبليغه بشيء لا يريده؟!».

وأضاف الفراج: «الهلال في وضع مميز، الأهلي يقرع الجرس ويقول أنا موجود، نتائج الفيصلي تحرج مسيري الفيحاء».







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