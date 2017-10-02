الفراج يكشف سبب اجتماع رؤساء الهلال والأهلي والنصر

المواطن - الرياض

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، سببَ عقد اجتماع لرؤساء أندية الهلال والأهلي والنصر، مع جهة رفيعة المستوى في جدة، خلال الأيام الماضية.

وقال مقدم برنامج أكشن يادوري: «رؤساء الأهلي والهلال والنصر طُلبوا من جهة رفيعة في جدة، حضر رئيس الأهلي والنصر بينما اعتذر رئيس الهلال لتواجده خارج البلاد، ولكنه كان متواجداً عبر الهاتف».

وأضاف الفراج أن سبب عقد الاجتماع هو أن الأهلي والنصر والهلال يشكلون أكثر من 24 لاعباً في قائمة المنتخب السعودي خلال المعسكر الجاري، استعداداً لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018، والتي ستشهد ظهور صقور المملكة للمرة الخامسة.

وتابع وليد الفراج: «اجتماع رؤساء أندية الهلال والنصر والأهلي مع جهات عليا كان لأجل دعم الأخضر فقط ولا توجد استقالات، خاصة وأن الأخضر يحظى بدعم المقام السامي».







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