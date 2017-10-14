الفيصلي يتألق ويهزم الفيحاء الدوري السعودي للمحترفين

المواطن ـ محمد سلام

واصل الفيصلي عروضه القوية في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وحقق الانتصار على ضيفه الفيحاء بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن لقاءات الجولة السادسة من المسابقة.

وافتتح الفيصلي باب التسجيل عن طريق اللاعب هايلاند في الدقيقة 41، وأضاف محمد أبو سبعان الهدف الثاني لصالح الفيصلي في الدقيقة 59، وأحرز الفيحاء هدفه الوحيد عن طريق “روني فرنانديز” في الدقيقة 90+1.

بهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 13 نقطة، في المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب الصدارة والباطن صاحب المركز الثاني، وذلك بشكل مؤقت قبل خوض الهلال مباراته المؤجلة أمام الرائد، وتجمد رصيد الفيحاء عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر.







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