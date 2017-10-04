الفيفا يبارك مولودة محمد الشلهوب

المواطن ـ محمد سلام

نشر الحساب الرسمي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، عبر “تويتر” تغريدة قام من خلالها بتوجيه التهنئة إلى نجم نادي الهلال، محمد الشلهوب، والذي رزقه الله مولودة أسماها عزيزة.

كما قام حساب نادي الهلال على “تويتر” بتوجيه التهنئة إلى محمد الشلهوب، ونشر تغريدة جاء نصها: “رُزق لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم (محمد الشلهوب) صباح اليوم بمولودة. ألف مبروك يابو البندري.. وتتربّى بعزك”.

وكان نادي الهلال قد دشن معسكره في مدينة أبو ظبي الإماراتية، والذي سيستمر لمدة أسبوع؛ وذلك لاستغلال فترة التوقف للمنافسات الرياضية، ولم يغادر اللاعب المخضرم محمد الشلهوب مع بعثة الهلال إلى أبو ظبي؛ نظرًا لظروف زوجته الصحية، وسيلتحق ببعثة الهلال يوم غدٍ الخميس.







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