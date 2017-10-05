القبض على أخطر مروجي الحبوب المخدرة في قنا محايل عسير

المواطن -أحمد الشهري -قنا

تمكنت شرطة مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير، مساء اليوم الخميس، من القبض على أحد مروجي المخدرات (سعودي الجنسية) يرافقه مواطن آخر.

وكشفت مصادر أمنية أنه تم الاشتباه في إحدى المركبات على أحد الطريق الحيوية بوسط المركز، حيث تم إيقافه وبتفتيشه مباشرة عُثر بحوزته على 378 من الحبوب المخدرة، ومبلغ مالي 440 ريالاً كانت مخبأة داخل المركبة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تحويل الشابين لمخدرات محافظة محايل لاستكمال باقي إجراءات التحقيق.

ويعتبر الشخص الذي تم القبض عليه من أخطر مروجي الحبوب بمركز قنا، حيث تمت العملية بمتابعة من مدير شرطة قنا الرائد إبراهيم الفلقي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :