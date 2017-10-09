القبض على مواطن أطلق النار على بائع بمحل ذهب

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

تمكنت شرطة محافظة عنيزة من إلقاء القبض على سعودي، في العقد الرابع من العمر، بعد إطلاقه النار، صباح أمس الأحد، على مقيم يعمل في أحد محال الذهب بجديدة عنيزة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني: أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً، صباح أمس الأحد، يفيد بتعرض مقيم في العقد الثاني من العمر لطلق ناري أثناء عمله بمحل لبيع الذهب والمجوهرات في السوق التجاري بمحافظة عنيزة، وذلك من قبل شخص مجهول قام بإشهار السلاح وإطلاق النار باتجاهه؛ مما تسبب بإصابته بجروح سطحية في الرأس تلقى على إثرها العناية الطبية اللازمة.

وبيّن السحيباني أن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن التوصل للمتهم والقبض عليه -سعودي الجنسية- في العقد الرابع من العمر.

وأشار إلى أنه تم إيداعه التوقيف بمركز الشرطة المختص، وضبط السلاح المستخدم في الحادثة، وإشعار النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق بحسب الاختصاص.







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