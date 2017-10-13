القبض على 4 مواطنين في بقعاء حائل نفذوا 11 جريمة سطو

المواطن - شريف النشمي - حائل

نجحت شرطة محافظة بقعاء بمنطقة حائل بالقبض على 4 مواطنين نفذوا 11 عملية سطو، وسلب للعمالة الوافدة وسرقة ما بحوزتهم من نقود خلال الفترة الماضية.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، أن شرطة محافظة بقعاء تلقت عددًا من بلاغات السرقة والسلب ارتكبت بحق عدد من العمالة الوافدة وعدد من المحلات التجارية بالمحافظة والقرى المحيطة بها.

وأضاف “تم على إثر ذلك اتخاذ الإجراءات البحثية والميدانية، وأسفرت جهود البحث والتحري التي اتخذت من شرطة المحافظة عن تحديد هوية المتورطين في تلك الحوادث وتحديد مكان إقامتهم والقبض عليهم تباعًا وإيقافهم رهن التحقيق وعددهم 4 أشخاص سعوديين في العقد الثالث والرابع من العمر”.

وتابع “تبيّن قيامهم بـ11 عملية سلب تمثلت في السطو على العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتهم من نقود وهواتف محمولة.

وقال “كذلك قاموا بتكسير أبواب أحد المحلات التجارية وسرقة ما بداخله من نقود والسطو على إحد الاستراحات وسلب ما بحوزة حارسها من نقود وسرقة وما تحويه الاستراحة من أجهزة ومعدات كهربائية”.

واستكمل “تم ضبط وتحريز ما تم سلبه من العمالة وضبط المركبات التي استخدمها الجناة في ارتكاب جرائمهم.. كما تم إحالة أوراق قضيتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة”.







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