القبض على 5 مروجين في عسير بحوزتهم كميات من المسكرات

المواطن - عسير

ضبطت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الثلاثاء، 5 مروجين بحوزتهم كميات من المسكرات في منطقة عسير.

وأكدت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم “ضبط 5 مروجين بحوزتهم كميات من المسكرات.. بعد تنسيقٍ أمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهات الأمنية بعسير”.

وتمكنت الدوريات الأمنية في محافظة محايل، في وقت سابق، من القبض على إثيوبي يعتبر من أخطر مروجي العرق المسكر بمحايل.

وتمت مراقبة ومتابعة الوافد الإثيوبي، الذي يعد من أخطر مروجي العرق المسكر، وبعدها استطاع أفراد الدوريات الأمنية إعداد كمين وضبطه بعد أن تم التأكد من وجوده بأحد المواقع ليتم مداهمته والقبض عليه متلبسًا.







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