القتل تعزيراً لسعودي وفلسطيني أُدينا بتلقي حبوب الإمفيتامين بالقريات

المواطن - واس

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً في جانيين بمحافظة القريات بمنطقة الجوف أُدينا بالمشاركة بتلقي كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وجاء في نص بيان الداخلية:

قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله تم القبض على كل من 1 / محمد جمعه أحمد عنبر ( فلسطيني الجنسية ) ، 2 / فلحان بن محمد فلحان السبيعي ( سعودي الجنسية ) عند قيامهما بالمشاركة بتلقي كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيراً وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجانيين / محمد جمعة أحمد عنبر وفلحان بن محمد بن فلحان السبيعي اليوم الخميس 22 / 1 / 1439هـ في محافظة القريات بمنطقة الجوف.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .

والله الهادي إلى سواء السبيل.







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