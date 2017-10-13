القحطاني: تنظيم الحمدين الخاسر الأكبر بعد هزيمة اليونسكو

المواطن - الرياض

أكد المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، أن هزيمة مرشح قطر في انتخابات اليونسكو هي أمر طبيعة جراء السياسات التي يتبعها تنظيم الحمدين.

وقال القحطاني: إن ما حدث ليس خسارة للشعب القطري بل هو خسارة لتنظيم الحمدين الفاسد الجاثم على صدور أهلنا في قطر.

وكان المرشح القطري قد خسر في انتخابات اليونسكو التي جرت جولتها الأخيرة اليوم لصالح المرشحة الفرنسية، بالرغم من إنفاق تنظيم الحمدين ملايين الدولارات للتلاعب في نتائج التصويت.

وكشفت الجولات الأولى من انتخابات مدير اليونسكو عن أن تنظيم الحمدين لا يتورع عن إهدار أموال الشعب القطري لإرضاء غروره السياسي إلا أنه في كل مرة يتلقى الصدمة تلو الأخرى ويكون الخاسر هو الشعب القطري.







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