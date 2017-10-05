القريني: الشباب أهم من الجابر.. وأرفض نغمة الخذلان

المواطن - علي الحمداوي

رفض عبد الله القريني رئيس مجلس إدارة الشباب، نعمة الخذلان التي رددها البعض، عقب إقالة سامي الجابر من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بقلعة الليوث.

وقال رئيس الشباب: «الخذلان هذه الكلمة لا أحبها، ولا يوجد لها مكان بنادينا، ولا تخطر على بالنا، ولا نرضى بها كأبناء للنادي، ولا من أخلاقيتنا».

وأكمل القريني: «أوجه الشكر لسامي على ما قدّمه خلال الفترة السابقة، وسعداء بتواجده معنا لما يزيد عن موسم، وما قدّمه يشكر عليه، ويبقى الكيان الأهم».

وأضاف عبد الله القريني: «الشباب بيت سامي الجابر، وبيت كل مواطن يرغب في خدمة النادي، وإن كان سامي لم يوفَّق، فهذه سنة الحياة، والتوفيق بيد الله، ونقول له حظًا أوفر، وهذا ليس تقليلًا من شأنه أبدًا».

وزاد رئيس الشباب: «كارينيو كان أحد الخيارات المطروحة من بين عدة أسماء لتدريب الفريق بعد الجابر، إدارة النادي وشرفييه اتفقوا عليه بسبب سمعته الطيبة ونجاحاته وخبرته في الدوري السعودي والمنطقة الخليجية».

وواصل:«وضعنا إستراتيجية المرحلة المقبلة مع المدرب، وننتظر أن يسير عليها، أهم شيء أن يظهر نادي الشباب لعشاقه والشارع الرياضي، بالشكل المطلوب».

وحول إيقافه لمدة عام قال عبد الله القريني: «لا أخشى من شيء في قضية إيقافي لمدة عام، نظرًا لسيادة القانون الذي سيمنح كل ذي حق حقه».







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