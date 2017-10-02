القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في القويعية

المواطن - واس

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة القويعية، لإقدامه على قتل آخر بطلقات نارية إثر خلاف بينهما.

وجاء في بيان الداخلية: قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى …) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / معجب بن جبهان بن علي آل عاطف القحطاني – سعودي الجنسية – على قتل / عائض بن مسفر بن عائض القحطاني – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه؛ مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطاتُ الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / معجب بن جبهان بن علي آل عاطف القحطاني – سعودي الجنسية – اليوم الاثنين 12 / 1 / 1439هـ بمحافظة القويعية بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الأقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.







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