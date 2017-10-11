القنصلية في لوس أنجلوس تهيب بالمواطنين في كاليفورنيا توخي الحيطة والحذر بسبب الحرائق

المواطن - أميركا

أهابت قنصلية المملكة في لوس أنجلوس، بالمواطنين السعوديين في ولاية كاليفوريا توخي الحيطة والحذر، بسبب الحرائق التي تشهدها أجزاءٌ من الولاية.

وأوضحت القنصلية، في بيان لها منشور على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم إعلان حالة الطوارئ نتيجة لاندلاع حرائق في مدينة أناهايم في مقاطعة أورانج كاونتي بجنوب ولاية كاليفورنيا، وشمال ولاية كاليفورنيا في أربع مقاطعات محيطة بالحرائق وهي “بيوتي- ليك- ميندوسينو- نيفادا كاليفورنيا”.

ونوهت القنصلية، بأنه نظرًا لاستمرار الحرائق وما قد تسببه من أضرار على الممتلكات وإخلاء للمنازل وتصاعد الأدخنة الضارة، نأمل من جميع المواطنين المتواجدين في هذه المناطق توخي الحيطة والحذر واتباع التعليمات التي تصدر من السلطات المحلية ومتابعة وسائل الإعلام لمتابعة التطورات.

ودعت المواطنين للتواصل معها في حالة الضرورة على الأرقام: 310-279-0243، 310-895-6642، 310-877-6062.







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