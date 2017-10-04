القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة جلال طالباني

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس العراقي الدكتور فؤاد معصوم، في وفاة الرئيس السابق لجمهورية العراق جلال الطالباني.

وقال الملك المفدى : ” علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس السابق لجمهورية العراق جلال الطالباني ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية العراق الشقيق بأحر التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس العراقي قال فيها: ” تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس السابق لجمهورية العراق جلال الطالباني ـ رحمه الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.







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