الكاراتيه يخفض نسبة عودة السرطان للنصف

المواطن - وكالات

افتتح تييري بوييه طبيب الأورام الفرنسي في مركز الأبحاث السرطانية بمدينة سانت دونيس بالاشتراك مع جان مارك دسكوت مدرب رياضة الكاراتيه الفرنسي ” جمعية كامي للرياضة “، بعد أن تم اكتشاف أن ممارسة 10 آلاف خطوة وأكثر بعد تلقي دروس الكاراتيه، تعيد لمريض السرطان البسمة وتجعله يتخلص من الإرهاق والتعب.

وأشار طبيب الأورام الفرنسي إلى أن النشاط الرياضي المنتظم يخفض بنسبة 50% من انتكاسات سرطان الثدي والبروستاتا والقولون، ويخفض الآثار الجانبية للعلاج بنسبة 36 %.

وجدير بالذكر أن النشاط الرياضي يعدل من إفراز هرمون “سيتوكين” المسؤول عن الإرهاق على مستوى الخلايا ويزيد من هرمون “أديبونكتين”، الذي يؤثر على مضادات الالتهاب ويخفض من إفراز الأنسولين المنشط المهم للخلايا السرطانية كما أن تقوية الكتلة العضلية يخفض من سموم العلاجات.







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