الكركم ليس مفيدًا بالضرورة.. تعرف على أضراره على الحوامل والمعدة

المواطن - وكالات

يحتوى الكركم على العديد من العناصر الغذائية الضرورية مثل: البروتين، الألياف الغذائية، النياسين، فيتامين C، فيتامين E، فيتامين K والعديد من المعادن مثل: الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، النحاس، الحديد، المغنيسيوم والزنك غالبا ما يستخدم الكركم لعلاج كل هذه المشاكل الصحية والامراض مثل علاج إلتهابات المفاصل والكبد ومحاربة السرطان والزهايمر،لكن له أضرار صحية أخرى في حالة تناوله بكميات كبيرة ،يوضح تقرير نشره موقع أمريكي ” draxe” الأثار الجانبية للكركم وهي :

أضرار الكركم الصحية :

1-أضرار الكركم على الجلد

يسبب التحسس لبعض الأشخاص يشعرون بحكة وحدوث طفح جلدي .

2-أضرار الكركم على المعدة

تناوله بكثرة يؤدى إلى الشعور بالغثيان والإسهال

3-أضرار الكركم على الكبد

يعمل الكركم على إزالة السموم من الجسم حيث يستطيع من خلال زيادة إنتاج الإنزيمات الحيوية التي تؤدي إلى إزالة سموم في الجسم الأمر الذي يؤدي إلى محاربة أمراض الكبد وتحسين الدورة الدموية لكن تناوله بكثرة ضار جداً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الكبد وخاصة الأشخاص الذين يعانون من تضخم الكبد.

4-أضرار الكركم على المرارة

تناول الكركم بكثرة يسهم في تكون حصوات فى المرارة.

5-أضرار الكركم على ضغط الدم

تناول الكركم بكثرة سواء فيزإضافته في الأطعمة أو تناول بأي شكل أخر يسهم فى انخفاض ضغط الدم.

6-أضرار الكركم على الحوامل

تناول الكركم بكثرة يزيد من تقلصات الرحم في النساء الحوامل مما قد يسبب في حدوث نزيف.

7- أضرار الكركم على الطمث

يعمل الكركم على الحد من المغص وطرد الرّياح وتنظيم ويساعد على تخليص إضطرابات العادة الشهرية لدى النساء، لكن تناوله بكميات كبيرة يزيد من تدفق الطمث.

وحذر التقرير الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية من تناول الكركم في طعامهم إلا بعد أستشارة طبيب لأن الكركم قد يتداخل مع مضادات التخثر مثل الأسبرين، كلوبيدوغريل والوارفرين. يمكن أن تؤثر على الأدوية مثل العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات.







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