الكرملين: التعاون العسكري مع الرياض ليس موجهًا إلى دولة ثالثة

المواطن - أشرف كمال

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديمتري بسكوف، إن التعاون بين روسيا والمملكة في مجال التعاون العسكري والفني ليس موجهاً ضد دول ثالثة، وإن أي مخاوف لا أساس لها.

وأضاف “نحن على قناعة بأن تنمية التعاون الروسي السعودي من أجل مصالح البلدين في المقام الأول ومن أجل الاستقرار في العالم وفي المنطقة، وبطبيعة الحال لا توجه بأي شكل من الأشكال ضد بلد ثالث”. بحسب ما نقلته وكالة “نوفوستي”.

وأكد أن اتفاق التعاون العسكري كان مطروحاً على جدول أعمال القمة، مضيفاً “بطبيعة الحال، فإن هذا الموضوع يصنف على أنه حساس جداً.. سيستمر العمل بشأن هذه القضايا”.

وتعتبر منظومة الدفاع الجوي “S-400” أحدث أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، ويمكن أيضاً أن تُستخدم ضد الأهداف الأرضية وقادرة على تدمير الأهداف على ارتفاع 30 كيلومتراً. وتم اعتماد منظومة S-400 تريومف من قبل الجيش الروسي في عام 2007.

وشهد الملك سلمان والرئيس بوتين، مراسم التوقيع على اتفاق تعاون لتأسيس صندوق استثمار في قطاع الطاقة بقيمة مليار دولار، وصندوق استثمار في قطاع التكنولوجيا المتطورة بقيمة مليار دولار، واتفاق تعاون في قطاع الفضاء، وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مذكرة تفاهم حول تنفيذ برنامج التعاون في الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، مذكرة تعاون لنقل التقنية العسكرية الروسية، برنامج للتعاون في قطاع الزراعة، مذكرة تفاهم بين وزارتي التجارة والصناعة في البلدين، برنامج التعاون الثقافي خلال عامي 2018 و2019، خارطة طريق تنمية العلاقات بين الرياض وموسكو.







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