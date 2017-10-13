الكرملين: توقيع صفقة S-400 مع السعودية قريبًا

المواطن - الرياض

اكتملت الترتيبات النهائية للتوقيع على صفقة الأسلحة الروسية، التي سيتم بمقتضاها إمداد المملكة بمنظومة إس-400 الدفاعية الجوية.

وأكد فلاديمير كوجين، مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري التقني، أن روسيا والسعودية ستوقعان قريبًا على صفقة حول تزويد الرياض بمنظومة إس-400 الروسية للدفاع الجوي.

وقال كوجين اليوم: “نحن بصدد إجراء مباحثات والحصول على الموافقات اللازمة”؛ بحسب قناة روسيا اليوم.

وكانت روسيا والسعودية توصلتا خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى موسكو في 5 أكتوبر الجاري، إلى اتفاق حول تزويد الرياض بمنظومات إس-400.

وقد حظيت الصفقة باهتمام واسع على مستوى العالم؛ نظرًا لما تشكله من أهمية للجيش السعودي وما ستقوم به من إعادة تشكيل التوازنات العسكرية في المنطقة.

وكان الناطق الصحافي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أكد قبل أيام أن صفقة إس-400 مع السعودية “تتمتع بآفاق جيدة”.







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