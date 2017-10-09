الكرملين: لا عقبات أمام صفقة S-400 مع السعودية

المواطن - أشرف كمال

أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديمتري بسكوف، أن الاتصالات بين موسكو والرياض حول إمداد السعودية بأنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400 تحقق نتائج جيدة جدًا.

جاء ذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك تحديات يمكن أن تعرقل تنفيذ اتفاق إمداد السعودية بمنظومة الدفاع الجوية، موضحاً أنه “في هذه الحالة لا يمكننا إلا أن نتحدث من جانبنا بأن الاتصالات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق إيجابية وتحقق نتائج أولية جيدة جدًا”. بحسب وكالة تاس

وتابع المتحدث باسم الرئيس الروسي “التعاون بين موسكو والرياض بشكل عام، بما في ذلك التعاون العسكري التقني، يتعلق بالبلدين، وغير موجه ضد دول أخرى، سواء في هذه المنطقة (الشرق الأوسط) أو مناطق أخرى من العالم.. نحن مقتنعون بأن هذا التفاعل لا ينبغي أن يثير قلق أحد”.

وتعتبر منظومة الدفاع الجوي S-400 أحدث أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، ويمكن أيضا أن تستخدم ضد الأهداف الأرضية وقادرة على تدمير الأهداف على ارتفاع 30 كيلومترًا وتم اعتماد منظومة S-400 تريومف من قبل الجيش الروسي في عام 2007.

وشهدت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى موسكو خلال الفترة من ٥ إلى ٨ أكتوبر ٢٠١٧ م التوقيع على اتفاق تعاون لتأسيس صندوق استثمار في قطاع الطاقة بقيمة مليار دولار، وصندوق استثمار في قطاع التكنولوجيا المتطورة بقيمة مليار دولار، واتفاق تعاون في قطاع الفضاء، وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مذكرة تفاهم حول تنفيذ برنامج التعاون في الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، مذكرة تعاون لنقل التقنية العسكرية الروسية، برنامج للتعاون في قطاع الزراعة، مذكرة تفاهم بين وزارتي التجارة والصناعة في البلدين، برنامج التعاون الثقافي خلال عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ ، خارطة طريق تنمة العلاقات بين الرياض وموسكو.







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