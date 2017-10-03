الكرملين: لدينا إرادة سياسية لتطوير العلاقات مع الرياض

المواطن-أشرف كمال- موسكو
أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، أن روسيا والمملكة لديهما إمكانات كبيرة غير مكتشفة للتعاون فى مجال الأعمال، وهناك إرادة سياسية لدى الكرملين لتطويرها إنطلاقًا من مكانة السعودية في المنطقة.
وأضاف بيسكوف خلال تصريحات صحفية نقلتها وكالة نوفوستي، “أن الفرص واعدة جدًا، وإمكانات التعاون كبيرة للغاية ولم يتم اكتشافها بعد.
وأضاف: يظهر الجانبان الآن الإرادة السياسية لتعزيز علاقات التعاون والتي سيتم مناقشتها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو.
بدوره أكد رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل ديميترييف أنه سيتم عقد منتدى اقتصادي على هامش الزيارة الملكية، بالتعاون بين الصندوق والهيئة العامة للاستثمار في المملكة.
وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر، كيريل ديميترييف، قد أعلن انعقاد منتدى الاستثمار في الخامس من أكتوبر الجاري على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين، مشيراً إلى مشاركة ما يقرب من ٢٠٠ شركة، وقال “هذه الزيارة مهمة جدًا، لأن الوفد المرافق لخادم الحرمين الشريفين سوف يضم وزراء، ورجال أعمال، ونحن نعتقد أن هذا الاجتماع سوف يساعد على إعادة العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية إلى مستوى جديد”.
وتابع “نرى أن هناك اهتمامًا كبيرًا هنا ليس فقط للشركاء السعوديين للاستثمار في روسيا، ولكن أيضا لشركاتنا للعمل مع المملكة العربية السعودية”.