الكرملين: لدينا إرادة سياسية لتطوير العلاقات مع الرياض

أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، أن روسيا والمملكة لديهما إمكانات كبيرة غير مكتشفة للتعاون فى مجال الأعمال، وهناك إرادة سياسية لدى الكرملين لتطويرها إنطلاقًا من مكانة السعودية في المنطقة.

وأضاف بيسكوف خلال تصريحات صحفية نقلتها وكالة نوفوستي، “أن الفرص واعدة جدًا، وإمكانات التعاون كبيرة للغاية ولم يتم اكتشافها بعد.

وأضاف: يظهر الجانبان الآن الإرادة السياسية لتعزيز علاقات التعاون والتي سيتم مناقشتها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو.