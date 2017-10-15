الكويت: سوق النفط تتجه في المسار الصحيح

المواطن - وكالات

أكد وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، اليوم الأحد، أن سوق النفط تتجه في المسار الصحيح، مضيفًا أنه من المبكر جدًّا اتخاذ قرار بشأن مد اتفاق أوبك لخفض الإنتاج.

وصرح المرزوق، في مؤتمر لقطاع النفط في الكويت: “ما زال ذلك من السابق لأوانه.. ينبغي أن نتخذ مثل هذا القرار قبل نوفمبر.. لا نزال على المسار الصحيح”.

وقال: “شهدنا انخفاضًا في فائض المخزونات، ولمسنا تحسن الأسعار، وأعتقد أن الجميع ينبغي أن يسعدوا بهذه النتيجة، أرى أن علينا التركيز على الالتزام بدلًا من تمديد الاتفاق”.

وتجتمع أوبك في فيينا يوم 30 نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :