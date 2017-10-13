الكي بالليزر أحدث علاجات شبكية العين للعلاج من مضاعفات السكر

المواطن - وكالات

لمرض السكر تأثير بصورة مباشرة على صحة العين كما يرتبط بحدوث عدد من الأمراض بالعين قد تصل إلى حد فقدان البصر.

وكشفت الدكتورة نضار حسن أخصائية طب وجراحة العيون بمستشفى معهد ناصر أن مرضى السكر من النوع الثاني يلزم عليهم إجراء فحص كامل للعين وقوة الإبصار مع توسعة حدقة العين بواسطة طبيب العيون المتخصص، عند تشخيص مرض السكر وإعادة الفحص سنويًا بعد ذلك.

أما عن مرضى السكري من النوع الأول، أوضحت الدكتورة نضار أنه يلزم إجراء الفحص خلال خمس سنوات من التشخيص حيث يندر إصابة العين بمضاعفات مرض السكر قبل سن البلوغ.

وللسيدات خلال فترة الحمل المصابات بالسكر يلزم إجراء فحص كامل للعين خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل ومتابعة الفحص طوال مدة الحمل.

وفي حال إصابة شبكية العين نتيجة مضاعفات بمرض السكر تتمثل مراحل العلاج الأولى كما أوضحت طبيب العيون بمتابعة مستمرة مع الطبيب، أما في المراحل المتقدمة يستخدم الليزر في علاج مضاعفات شبكية العين، وذلك بكي المنطقة المتأثرة ومنع تطور المرض للمنطقة السليمة من الشبكية، ويمكن أن يحتاج المريض أيضا إلى إجراء عملية لاستبدال الجسم الزجاجي وإصلاح انفصال الشبكية إن وجد، كما يتم معالجة المضاعفات الأخرى مثل المياه البيضاء والجلوكوما جراحياً.







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