الليلة.. ديربي الغضب بين ميلان والإنتر في الدوري الإيطالي

المواطن - وكالات

تتجه اليوم أنظارُ عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب سان سيرو، لمتابعة واحدة من أقوى مباريات الديربى في العالم، بين إنتر ميلان وجاره ميلان، ضمن الجولة الثامنة من عمر منافسات الدوري الإيطالي للدرجة الأولى “الكالتشيو”.

إنتر ميلان حقق نتائج جيدة خلال الموسم الجاري، فلم يتعرض الفريق للخسارة حتى الآن، حيث لعب 7 مباريات، حقق الفوز في 6 وتعادل في واحدة، ويملك في جعبته 19 نقطة يحتل بها المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وعلى الجانب الآخر يقع ميلان في المركز السابع برصيد 12 نقطة، وتعرض للخسارة في آخر مباراتين على التوالي، أمام سامبدوريا وروما، حيث لعب 7 مواجهات فاز في 4 مقابل 3 خسائر.

المواجهة ستكون من العيار الثقيل وخاصة أن ديربي الغضب يعتبر أحد أقوى الديربيات العالمية نظراً لما يتمتع به من شعبية جارفة داخل وخارج إيطاليا.

وسبق لميلان مواجهة الإنتر من قبل 286 مرة، بداية من عام 1908 حتى الآن، وفاز ميلان في 110 مباريات مقابل 100 للإنتر، وانتهى 76 لقاء بالتعادل.







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