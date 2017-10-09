الماتريوشكا تراث روسي يحكي تجربة المرأة الريفية

لكل مجتمع تراثه التقليدي من حرف وصناعات محلية تعكس تراث وثقافة المجتمع، ويحرص الزائرون على اقتناء تلك الصناعات كهدايا تذكارية.

وتعتبر الماتريوشكا الروسية واحدة من الصناعات التراثية بما فيها من رسوم دقيقة وألوان متناسقة وكأننا أمام لوحة فنية لفتاة ريفية ولكن على شكل دمية صغيرة من الخشب.

ما هي الماتريوشكا

الماتريوشكا هي الدمية الروسية الشهيرة، وهي تأخذ شكل امرأة ريفية ترتدي “ثوبا واسعا وقطعة من القماش تغطي الرأس، وتأخذ الدمية الشكل البيضاوي المسطح وتنقسم إلى جزأين علوي وسفلي قابلين للانفصال عن بعضهما وتحوي بداخلها دمية أخرى بنفس الشكل ولكن أصغر حجما، يبدأ من ٢ ويزداد العدد إلى ٤٢ دمية وكلها على شكل بيضاوي، لكن الأكثر رواجًا تلك التي تبلغ ٣ أو ٨ أو ١٢ قطعة.

سر التسمية

تعود التسمية إلى اسم مشهور بين الأقاليم الروسية وهو لفتاة ريفية ” ماتريوشا” ويعني الأم، ولهذا ترافق الأم عائلة كبيرة من الأبناء تعكس المرأة الريفية في روسيا.

وأصبحت تمثل هدية تذكارية لكل زائر إلى العاصمة موسكو.