الماس: التعاقد مع أوليفر لم يكن عمل يوم وليلة.. والأخضر يحظى باهتمام حكومي كبير

المواطن - الرياض

أكد المحلل الرياضي محمد الماس، أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يحظى باهتمام كبير من جانب الحكومة، لتقديم ما يليق باسم المملكة خلال المشركة في تصفيات كأس العالم بروسيا 018.

وقال الماس خلال استضافته في برنامج كورة: «هناك اهتمام كبير في الرياضة والمنتخب على رأس الاهتمام من الحكومة، نحن أمام مشروع وطني كبير يتجاوز كأس العال».

وأضاف المحلل الرياضي: «اتساع التشكيلة ووضع كوكبة من النجوم في المنتخب، يوحي باهتمام كبير لعمل مشروع وطني وعلى رأسه المنتخب السعودي».

وواصل الماس: «المنتخب الجامايكي يعتبر منتخب جاهز فنياً وهو مدرسة جديدة في فترة بداية إعداد الأخضر وننتظر مباريات من العيار الثقيل، خلال الفترة المقبلة».

وعن التعاقد مع أوليفر لتدريب حراس المرمى: «التعاقد مع أوليفر لم يكن عمل يوم وليلة، لدينا مشروع وطني للنهوض بالرياضة لتحقيق طموحات الشاب السعودي».







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