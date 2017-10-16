الماس: لاعبو النصر قادرون على مساعدة أي مدرب

المواطن - علي الحمداوي

أكد المحلل الرياضي محمد الماس، أن نادي النصر يملك مجموعة مميزة من اللاعبين، وقادر على العودة لمنصات التتويج سريعاً تحت قيادة المدرب الجديد البوليفي جوستافو كوينتيروس.

وقال الماس: «قدم نادي النصر مع مدربه الجديد جوستافو كوينتيروس، ما يجعل جماهيره في اطمئنان، مستوى ونتيجة تعطي ارتياحًا لجميع النصراويين».

وتابع المحلل الرياضي، أن نادي النصر يملك نجومًا قادرين على مساعدة أي مدرب يأتي للفريق، وهو ما ظهر خلال مباراة التعاون والعالمي بالجولة السادسة بالدوري السعودي للمحترفين.

وحقق فريق النصر فوزًا صعبًا على ضيفه التعاون؛ بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت، أمس ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر لـ12 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد التعاون عند 5 نقاط في المركز العاشر.

يذكر أن هذه كانت المباراة الأولى لجوستافو كوينتيروس، المدير الفني الجديد للنصر، والذي تولى المهمة خلفًا لريكاردو غوميز الذي تمت إقالته لسوء النتائج.







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