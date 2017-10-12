المتسولون في أحد رفيدة.. تنظيم ونظام شيفتات وأموال طائلة لا أحد يعلم سرها

المواطن - فهد القحطاني- أحد رفيدة

أمام المحلات وعلى الطرق العامة وفي زوايا الأحياء بمحافظة أحد رفيدة، بدأت ظاهرة التسول في ازدياد ، حيث لوحظ أن الوضع أصبح أشبه بشركة تقوم بتوزيع عمالها على الأعمال المناطة بها، وعلى فترتين (صباحية ومسائية).

وهناك من هو مسؤول عنهم من جنسيات عربية يقومون بإسكانهم وبتوصيلهم وتقسيمهم لمجموعتين الأولى في الصباح تعمل وتقوم بالتسول واستعطاف المواطنين حتى ما بعد الظهر، ومن ثم يأتون بالمجموعة الثانية لتعمل من بعد الظهر حتى منتصف الليل، وذلك بتقسيم الوقت بينهم، أما عند المساء فيحضر شخص وينقلهم لمكان الإيواء ويتم إعطاؤهم النسبة من محصول ما جمعوه طوال اليوم.

وتجولت “المواطن” في عدة أماكن وأحياء في المحافظة لترصد الكثير من المتسولين كما وجهت بعض الأسئلة لاستكشاف الوضع الغريب.

وأكد مواطنون أنهم لاحظوا الكثير من الأساليب التي يمارسها المتسولون في المحافظة؛ فمنهم من يتجول في القرى، ومنهم من يتجول في الأحياء، حيث يطرقون أبواب منازل السكان لطلب المساعدة بطريقة مدروسة لنيل العطف والشفقة، كما أنهم يرفضون ما يقدم لهم من طعام أو لباس ولا يرغبون غير المال.

وأبدى مواطنون تخوفهم من أن تكون هذه الأموال التي يجمعها المتسولون تذهب لتمويل منظمات إرهابية في الداخل أو الخارج، مستغلين بذلك تعاطف المواطنين ورحمتهم.

ولفت شهود عيان إلى أن هناك أشخاصًا يوصلون المتسولين بمركبات حديثة وفارهة، مؤكدين أنهم اتصلوا بإدارة مكافحة التسول بأبها ليكون الرد أن الدوريات الأمنية بأحد رفيدة هي المسؤولة عن محافظة أحد رفيدة وليس الموقع في حدود قطاعهم.

وأوضحوا أنهم سمعوا بوجود لجنة مشكلة من الهيئة ومن الأمن الوقائي، ولكن لم يروا شيئًا من هذا على أرض الواقع، مناشدين الجهات المختصة بالتدخل لحل هذه الظاهرة والقبض على المتسولين ومن يديرهم.







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