المراهقون يفضلون سناب شات والآيفون على إنستجرام والأندرويد

المواطن - وكالات

كشفت دراسة حديثة، أجرتها شركة “بايبر جافري”، أن المراهقين لا يزالون يفضلون تطبيق سناب شات، رغم تغلب تطبيق إنستجرام عليه في عدد المستخدمين، إذ أعلن إنستجرام خلال فصل الصيف أن هناك 250 مليون مستخدم نشط يوميًّا لميزة القصص فقط، وهو عدد أكثر بكثير من سناب شات، التي ذكرت أن إجمالي عدد مستخدمي التطبيق بالكامل 166 مليون مستخدم نشط فقط.

ووجدت الدراسة التي تجري كل نصف عام تقريبًا أن نصف المراهقين الذين شملهم الاستطلاع قالوا: إن سناب شات هو منبرهم المفضل، ويمثل هذا الرقم نموًّا سنويًّا بنسبة 12% لشركة سناب شات، ونتائج المسح جيدة للغاية بالنسبة لتطبيق سناب شات الذي كان يكافح مع المنصات الأخرى التي سرقت مميزاته مثل إنستجرام وفيسبوك.

ووفقًا لموقع ibtimes الأميركي، ففي وقت سابق من هذا العام سرقت فيسبوك وإنستجرام ميزة القصص التي تسمح بنشر صور ومقاطع فيديو تختفي بعد 24 ساعة.

ووجد الاستطلاع أيضًا أن المراهقين يفضلون هواتف الآيفون على الأندرويد، حيث إن 82% من المراهقين يريدون أن يكون هاتفهم القادم من نوعية “آيفون”، وقال المراهقون أيضًا: إن أمازون يعد من مواقعهم المفضلة بنسبة 49% بزيادة 9% عن العام الماضي.







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