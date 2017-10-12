المرحلة الثالثة من تأنيث محال المستلزمات النسائية بعد 8 أيام

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، موعد بدء تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها.

وأكد متحدث وزارة العمل، خالد أبا الخيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن “بدء تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها بعد 8 أيام”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن المرحلة الثالثة من تطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها، تستهدف المحال المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها .

ويأتي تطبيق قرار التأنيث انطلاقًا من حرص الوزارة على إعطاء المنشآت وأصحاب العمل الفرصة الكاملة لتهيئة البيئة الملائمة لعمل المرأة، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة ومستقرة للمرأة العاملة بشكل محفز ومنتج، وبما يدعم فرص ومجالات عمل المرأة السعودية في منشآت القطاع الخاص.







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