المزروع يثمن دعم ورعاية خادم الحرمين وولي عهده لنادي الفروسية

المواطن - الرياض

ثمن مدير عام نادي الفروسية عادل المزروع الدعم الكبير والرعاية الدائمة التي يلقاها النادي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- لا سيما وأن خادم الحرمين الشريفين – أيده الله- هو الرئيس الفخري للنادي وهو ما يشكل مصدر اعتزاز وفخر لنادي الفروسية.

وقال: “أكمل النادي كافة الترتيبات والاستعدادات التي تكفل بمشيئة الله تعالى نجاح الموسم بما يليق بحجم ومكانة هذه الرياضة من ناحية وبحجم تطلعات عشاق الفروسية ومحبيها وذلك تحت إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي الذي يحرص كل الحرص على أن تظهر السباقات بالمظهر المشرف”.

وأضاف المزروع: “النادي أعد الكثير من الترتيبات سواء فيما يتعلق ببرامج السباق وآلية المشاركة التي وزعت قبل بداية الموسم بوقت كاف على جميع الملاك والمدربين, وكذلك أعد حزمة من الفعاليات المصاحبة للسباقات لاستمرار الإقبال الجماهيري والعمل على تناميه وزيادته عبر الكثير من الأنشطة وفي مقدمتها الأسر المنتجة والمعارض المصاحبة وفعاليات الأطفال والجوائز والمسابقات الأسبوعية لكون النادي ولله الحمد يشكل معلمًا حضارياً من معالم الرياض ومقصداً جماهيريًا للأسرة السعودية”.

وأكمل أن نادي الفروسيه سيطلق عدداً من البرامج التعريفية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي سواء عبر موقع النادي الإلكتروني أو من خلال حساب النادي الرسمي على شبكات التواصل وكذلك من خلال عدد من الشراكات المجتمعية مع بعض المؤسسات في القطاع الخاص.

وثمن مدير عام نادي الفروسية تعاون وزارة الثقافة والإعلام ممثلة بهيئة الإذاعة والتلفزيون وما تقوم به من جهد كبير في نقل السباقات عبر القناة الرياضية السعودية سواء سباقات الطائف أو سباقات الرياض وهو ما أسهم في اتساع رقعة المتابعة للسباقات وزيادة الإقبال الجماهيري, مشيداً في ذات الوقت بدور وسائل الإعلام من خلال الصحف أو من خلال الإعلام الجديد في المساهمة بتغطية السباقات وإبرازها, مؤكداً أن الإعلام بمختلف وسائله يعد شريكاً رئيساً ومهماً ودعامة حقيقية لنادي الفروسية , منوهاً بتعاون مختلف الوزارات وإمارات المناطق والهيئات والمؤسسات الرسمية التي تشارك في الموسم بتقديم كؤوسها السنوية, شاكراً لمؤسسات القطاع الخاص تعاونها مع النادي.







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