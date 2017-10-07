المساكني يقود تونس لاكتساح غينيا برباعية.. ومونديال روسيا ينتظر نسور قرطاج

المواطن ـ وكالات

اقترب المنتخب التونسي بشكل كبير من الصعود إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، بعد الفوز علي مضيفه غينيا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم باستاد 28 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولي بتصفيات افريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018.

سجل رباعية تونس كل من يوسف المساكني “3 أهداف” و محمد أمين بن عمر فى الدقائق 45 و 75 و 84 و 96، ويكفي منتخب تونس الحصول على نقطة واحدة في مباراته الأخيرة بالتصفيات أمام المنتخب الليبي.

بهذه النتيجة رفع منتخب تونس رصيده الي 13 نقطة فى المركز الأول، يليه منتخب جمهورية الكونجو فى المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

يذكر أن تونس تأهل لنهائيات كأس العالم من قبل أربع مرات أعوام 1978 و 1998 و 2002 و 2006.







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