المستشار سعود القحطاني: على قذافي الخليج تحسس رقبته

المواطن - الرياض

أكد المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، أن تهديد محمد المسفر مستشار “قذافي الخليج” الذي هدد قبائل قطر بالإبادة بالكيماوي، لا يقدر عليه، مشددًا على أن شعب قطر في عيون أشقائه ويعلم تنظيم الحمدين أنه حال أي جريمة حرب ضد أهلنا في قطر فسيتم صلبهم من الكبار بالصفاة.

وتابع القحطاني في تغريدات له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، “يعلم تنظيم الحمدين أنه لن يحميه في حال تفكيره بأي جريمة حرب ضد أهلنا في قطر من الجرائم التي توعدهم بها المسفر قوات العجم أو حتى الجان”.

وأردف المستشار في الديوان الملكي “على قذافي الخليج أن يتحسس رقبته قبل أي تفكير أحمق يائس يدفعه له جنونه لارتكاب جريمة حرب ضد أهلنا في قطر.. فدون ذلك خرط القتاد”.

وكان المسفر، وهو أستاذ في جامعة قطر، لوّح ومن على منبر إعلامي قطري رسمي، بالغازات السامة والكيماوي وشتى أصناف الأسلحة الفتاكة ضد الحشد القبلي (في إشارة إلى القبائل القطرية التي انتقدت سياسات الدوحة في الفترة الأخيرة)، وسط إنصات تام من المضيف، بل عمد الأخير إلى إضافة بعض من السخرية عبر قوله “الشيلات والأغاني”!







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