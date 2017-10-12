المعجل يدافع عن رئيس النصر: تحمل 90 %من الديون

المواطن - الرياض

رد فايز المعجل عضو هيئة أعضاء شرف نادي النصر، على الحملة الشرسة التي يتعرض لها الأمير فيصل بن تركي رئيس مجلس إدارة العالمي.

وقال المعجل: «ليس من المعقول كل شيء يتحمله الرئيس وحده، للمعلومية تحمل ما يقارب 90 في المائة من تكاليف الديون التي تعيق تسجيل الأجانب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، التعاقد مع لاعبين أجانب جدد سواء عن طريقه أو أعضاء شرف بارزين لا يرغبون بذكر أسمائهم ودفعوا عن طريقه ودعما له».

وأضاف: «من حضروا أوفياء ومحبون للكيان، كل من حضر الاجتماع قدم دعماً مادياً، الكل بحسب استطاعته إضافة لوجود دعم شرفي من بعض أعضاء الشرف الذين لم يستطيعوا الحضور، أطالب بقية أعضاء الشرف ومحبي النادي بالوقوف مع الكيان مهما كانت الأسباب، فالهدف هو مصلحة الكيان لا الأشخاص».

وطالب المعجل بزيادة أعضاء الشرف في النصر إلى 220 عضوًا قائلاً: «لو دفع كل شخص منهم قيمة العضوية الشرفية لموسم واحد والبالغة 100 ألف ريال سيدخل خزينة النصر ما يقارب 22 مليون ريال».

وزاد: «ستغطي تكاليف الفئات السنية والعاملين في النادي وجزءًا من الديون على النادي، على أن تكون أموال الشركة الراعية والمسوق الحصري للعلامة التجارية بالنصر رواتب للاعبي الفريق الأول، النصر الكيان يحتاج كل رجل ولا أحد يستهين بدوره لدعم الكيان».







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