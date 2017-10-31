المعلمة الوهمية أمل الغامدي تتوعد التعليم: لن أسكت على تلاعبكم

المواطن - الرياض

هاجمت المواطنة السعودية أمل الغامدي، المعروفة بـ”المعلمة الوهمية”، المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، بعد وعده بتوصيلها بالمواطنة التي تتشابه معها في نفس الاسم، والتي تم تعيينها بوزارة التعليم، دون الوفاء بوعده.

وأكدت الغامدي، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على شاشة روتانا خليجية، أن وزارة التعليم تتلاعب بقضيتها، وأن متحدث التعليم كلما دخل في مشاركه للتعليق على قضيتها يدلي بتصريحات تدين الوزارة.

أمل الغامدي #المعلمة_الوهمية_في_ياهلا

لن أسكت على تلاعب وزارة التعليم معي، وردود متحدثها اللي تفشّل، ويجب مواجهتي بالمعلمة الموجودة بجدة pic.twitter.com/bRbndW7BGw — خليجية (@Khalejiatv) October 30, 2017

وتابعت: “لن أسكت على تلاعب وزارة التعليم معي، وردود متحدثها اللي تفشل، ويجب مواجهتي بالمعلمة الموجودة بجدة”.

وكشفت أنها ستسير قدمًا في قضيتها ضد وزارة التعليم، بعد أن تم توظيفها كمعلمة قبل 17 عامًا في منطقة الباحة، دون علمها، بل وترقيتها ونقلها إلى مدينة جدة، الأمر الذي أدّى إلى رفضها في جميع وظائف الدولة وبرامج الدعم؛ نظرًا لوجود اسمها ضمن موظفي الخدمة المدنية.

وطالبت المواطنة وزارة التعليم بتعويضها ماليًّا بسبب ما عانته طوال هذه السنوات، بعد أن اجتهدت في الحصول على شهادتها خلال رحلة دراسية تصل إلى 17 سنة، محذرة وزارة التعليم من فصلها من الوظيفة الوهمية، أو حذف اسمها من مسيرات الرواتب.







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