المغرب تسحق الجابون بثلاثية وتجدد أمل التأهل إلى المونديال

المواطن ـ وكالات

أنعش منتخب المغرب آماله فى التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا بعد الفوز علي الجابون بثلاثية فى المباراة التي جمعت بينهما مساء اليومفى الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

سجل ثلاثية أسود الأطلسي خالد بوطيف “هاتريك”، فى الدقائق 38 و 56 و 72.

بهذه النتيجة رفع المغرب رصيده الي 9 نقاط فى المركز الأول، بينما تجمد رصيد الجابون عند 5 نقاط في المركز الثالث.

ويلعب المنتخب المغربي في الجولة الأخيرة أمام مضيفه منتخب كوت ديفوار صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط.







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